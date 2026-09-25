Francoforte: giornata depressa per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca , che mostra un decremento del 2,91%.



L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,53. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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