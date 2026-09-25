Francoforte: giornata depressa per Lanxess
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca, che mostra un decremento del 2,91%.
L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,53. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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