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Lunedì 19 Ottobre 2026, ore 20.10
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/ Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari
Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari
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Finanza
,
Indici settoriali
19 ottobre 2026 - 17.00
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Profondo rosso per l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 47.096,86 punti, in netto calo del 3,09%.
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