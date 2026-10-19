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Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore assicurativo italiano in discesa a Piazza Affari
Profondo rosso per l'indice delle società assicurative, che retrocede a 47.096,86 punti, in netto calo del 3,09%.
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