Milano 17:35
49.298 -1,35%
Nasdaq 18:13
30.955 -0,66%
Dow Jones 18:13
51.041 -0,27%
Londra 17:35
10.442 -0,16%
Francoforte 17:35
24.807 -1,18%

Il Settore assicurativo italiano scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore assicurativo italiano scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice delle società assicurative, che retrocede a 46.511,64 punti, ritracciando dell'1,66%.
Condividi
```