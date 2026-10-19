Madrid: performance negativa per Redeia

(Teleborsa) - Retrocede il gestore spagnolo delle reti elettriche , con un ribasso dell'1,88%.



L'andamento di Redeia nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Redeia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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