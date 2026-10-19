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Madrid: performance negativa per Redeia

Migliori e peggiori
Madrid: performance negativa per Redeia
(Teleborsa) - Retrocede il gestore spagnolo delle reti elettriche, con un ribasso dell'1,88%.

L'andamento di Redeia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Redeia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,56. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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