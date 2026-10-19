Parigi: andamento negativo per Societe Generale

(Teleborsa) - Pressione sulla big bank francese , che tratta con una perdita del 2,16%.



L'andamento di Societe Generale nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario dell' Istituto di credito francese che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 62,79 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 63,3. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 62,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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