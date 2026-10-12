Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese, che avanza bene dell'1,82%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 64,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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