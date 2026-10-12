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Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: scambi al rialzo per Societe Generale
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big bank francese, che avanza bene dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico dell'Istituto di credito francese suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 63,77 Euro con tetto rappresentato dall'area 64,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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