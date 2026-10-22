Parigi: scambi negativi per Societe Generale

(Teleborsa) - Rosso per la big bank francese , che sta segnando un calo del 3,17%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo dell' Istituto di credito francese evidenzia un declino dei corsi verso area 60,35 Euro con prima area di resistenza vista a 61. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 60,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```