Milano 10:13
50.488 -1,72%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 10:13
10.400 -1,94%
Francoforte 10:14
24.844 -1,41%

Parigi: movimento negativo per Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: movimento negativo per Accor
Ribasso per il Gruppo di servizi francese, che presenta una flessione del 2,94%.
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