Londra: scatto rialzista per Kingfisher
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,26%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kingfisher più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Kingfisher. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kingfisher evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,46 sterline. Primo supporto a 3,362. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```