Kingfisher alza le stime sugli utili, il titolo vola a Londra

(Teleborsa) - Kingfisher ha alzato le previsioni sugli utili per l’intero esercizio, grazie alla tenuta della domanda da parte dei clienti professionali, che ha compensato la debolezza della spesa dei consumatori nel segmento fai-da-te. Il titolo quotato a Londra sta guadagnando oltre 8 punti percentuali.



Il gruppo britannico specializzato in prodotti per la casa e il bricolage prevede ora un utile ante imposte adjusted compreso tra 595 e 635 milioni di sterline, rispetto alla precedente forchetta di 565-625 milioni.



La crescita del primo semestre è stata sostenuta soprattutto dalle vendite di Screwfix, il marchio focalizzato sui clienti professionali, e dalle attività in Polonia, Spagna e Portogallo. Tale risultato han compensato il calo delle vendite di B&Q e Brico Dépôt France, penalizzate dalle ondate di caldo che hanno ridotto il traffico nei negozi.

Buoni risultati anche sul fronte digitale: le vendite online sono aumentate dell’11% a 1,6 miliardi di sterline, arrivando a rappresentare il 22% del fatturato del gruppo, contro il 20% di un anno prima.



Le vendite comparabili sono cresciute dello 0,1%, in linea con le attese degli analisti, mentre il margine lordo è salito al 38,4%, sostenuto dai vantaggi derivanti dalle dimensioni del gruppo negli acquisti e nell’approvvigionamento e dalla crescita del marketplace online.



Il miglioramento delle previsioni arriva dopo i timori che il caldo estremo dell’estate e la debolezza dei consumi potessero pesare sulla domanda. Kingfisher punta ora a portare le vendite rivolte ai clienti professionali oltre i 5 miliardi di sterline annui nel medio termine.



La società ha inoltre avviato questa settimana una terza tranche del programma di riacquisto di azioni proprie da 50 milioni di sterline, che dovrebbe concludersi entro dicembre. Le prime due tranche avevano complessivamente raggiunto 125 milioni di sterline.

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