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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Allunga timidamente il passo il Light Sweet Crude Oil, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.

Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 105,13. Rischio di discesa fino a 97,32 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 112,94.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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