Milano 17:35
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Nasdaq 17:49
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Dow Jones 17:49
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,38%

Il CAC40 archivia la giornata a 7.838,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,38%
Parigi segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 7.838,49 punti.
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