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Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,41%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.715,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,41%
Shanghai segna un mediocre calo dello 0,41%, terminando gli scambi a 3.715,51 punti.
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