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Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,14% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 29.569,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,14% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile +0,14% alle 19:30 e scambia a 29.569,58 punti.
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