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Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -1,99% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 29.960,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -1,99% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -1,99% alle 19:30, scambiando a 29.960,04 punti.
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