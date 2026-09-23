Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,09%

Il Nasdaq-100 esordisce a 30.706,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,09%
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,09%, dopo un'apertura a 30.706,23.
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