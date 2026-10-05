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Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,02%)
Il Nasdaq-100 prende il via a 30.812,76 punti
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05 ottobre 2026 - 15.33
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