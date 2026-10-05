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Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,02%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 30.812,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,02%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,02%, a quota 30.812,76 in apertura.
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