BTP Valore, il doppio collocamento chiude il secondo giorno a 8,6 miliardi di euro

Oggi collocati titoli per circa 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel secondo giorno di collocamento, il doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro. Dopo i 4,6 miliardi di euro collocati ieri, oggi il BTP Valore (con cedole trimestrali a tassi crescenti) segna 2.885 milioni di euro e il BTP Valore Insieme (con unica cedola alla scadenza) arriva a 1.095 milioni di euro.



I rendimenti

Il BTP Valore prevede cedole con il cosiddetto meccanismo "step-up": 3,70% per il 1° e 2° anno; 4,10% per il 3° e 4° anno; 4,70% per il 5° anno. Il BTP Valore Insieme avrà un tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito. I tassi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.



Come sottoscriverli

BTP Valore e BTP Valore Insieme possono essere sottoscritti congiuntamente o separatamente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini.



Aspetti tecnici e fiscali

I titoli sono collocati sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito. Prevista la consueta tassazione agevolata sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.

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