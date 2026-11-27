Tesoro colloca BTP per 6,5 miliardi con rendimenti in calo e CCTeu per 1,5 miliardi

Regolamento 1° dicembre

(Teleborsa) - Stamane il Tesoro ha offerto BTP e CCTeu per complessivi 8 miliardi. Nel dettaglio, sono stati collocati il BTP con scadenza 1° febbraio 2032 per 3 miliardi, a fronte di una domanda di 4,72 miliardi, con rendimento del 3,84% (-18 punti base) e il BTP con scadenza 1° ottobre 2036 per 3,5 miliardi, rispetto a richieste per 5,32 miliardi, con tasso del 4,33% (-16 bp).



Inoltre, è stato piazzato il CCTeu T.V. 10 anni con scadenza 15 aprile 2035 per 750 milioni a fronte di una domanda di 1,41 miliardi, e rendimento del 3,9%, oltre a 750 milioni di euro (richieste per 1,33 miliardi) in CCTeu T.V. 7 anni con scadenza 15 aprile 2034 e tasso del 3,82%.



La data di regolamento è fissata per il 1° dicembre.

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