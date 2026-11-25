Tesoro colloca BTP biennali per 2 miliardi con rendimento in calo e BTPei per 1,5 miliardi

I risultati dell'asta odierna

(Teleborsa) - Stamane il Tesoro ha offerto BTP Short Term e BTP indicizzati all'inflazione europea per complessivi 3,5 miliardi di euro.



Nel dettaglio, sono stati collocati BTP biennali con scadenza 30 ottobre 2028 per 2 miliardi, a fronte di una domanda 3,19 miliardi, e con rendimento del 3,4% (-15 bp); BTPei per 750 milioni, rispetto a richieste per 1,36 miliardi, con tasso del 1,73% (+15 bp) e scadenza 15 agosto 2031; e ulteriori 750 milioni di euro di BTPei con scadenza 15 maggio 2039, a fronte di una domanda di 1,33 miliardi e con rendimento del 2,6%.



La data di regolamento è fissata per il 27 novembre.

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