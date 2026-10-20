Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Forte interesse per Ahold Delhaize

Finanza
Forte interesse per Ahold Delhaize
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Rialzo marcato per la società della grande distribuzione olandese, tra i componenti dell'AEX, che archivia la sessione in utile dello 0,77% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 32,61 Euro, con stop loss posto a quota 30,35 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```