Indicazioni rialziste per Ahold Delhaize
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Risultato positivo per la società della grande distribuzione olandese, parte dell'AEX, che lievita dello 0,47%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 32,28 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 30,84 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```