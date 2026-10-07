Esselunga, al via in anticipo il mandato del nuovo AD Claude Sarrailh

(Teleborsa) - Esselunga ha inaugurato due nuovi negozi a Roma, in via Lattanzio 33, nel quartiere Balduina, e in corso d'Italia 32, strada che collega Porta Pinciana a Porta Pia lungo il tratto esterno delle Mura Aureliane. Le aperture rafforzano la presenza del gruppo nella Capitale e avvengono a pochi giorni dall'arrivo di Claude Sarrailh, che il 2 ottobre ha assunto ufficialmente il ruolo di AD, anticipando la decorrenza inizialmente prevista per i primi di novembre. Sarrailh è appena arrivato da Ahold Delhaize, dove ricopriva il ruolo di CEO Europa e Indonesia, e le aperture di Roma rappresentano la prima uscita pubblica nel nuovo incarico.



"Sono orgoglioso di assumere la guida di Esselunga in un momento che testimonia la vitalità e le prospettive di sviluppo dell'azienda - ha dichiarato Claude Sarrailh - Le nuove aperture di Roma raccontano la capacità e la volontà di crescere rispondendo alle esigenze dei clienti. Inizio questo percorso con grande entusiasmo e con l'obiettivo di valorizzare le solide competenze presenti, rafforzare ulteriormente le performance e accompagnare la prossima fase di crescita".



Il negozio di via Lattanzio ha aperto con insegna Supermarket mentre quello di corso d'Italia è un LaEsse, il format di vicinato dell'azienda ideato per una spesa veloce. Entrambi acquisiti nei mesi scorsi da Esselunga, riaprono dopo gli interventi realizzati per introdurre la nuova offerta. Esselunga, inoltre, ha assunto direttamente i 47 dipendenti dei due precedenti esercizi: 37 persone di via Lattanzio e 10 di corso d'Italia garantendo la continuità occupazionale.



Esselunga a Roma ha inaugurato il suo primo negozio nel 2017 nel quartiere Prenestino. Oggi, con le due nuove aperture, salgono a cinque i negozi nella Capitale: via Lattanzio e corso d'Italia si aggiungono infatti a viale Liegi, via Tomacelli e al superstore di Prenestino. Il Gruppo è inoltre presente nel Lazio con il superstore di Aprilia, in provincia di Latina, inaugurato nel 2014, e con il servizio di e-commerce.

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