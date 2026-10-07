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Francoforte: risultato positivo per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Zalando
Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
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