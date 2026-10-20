Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 2,00%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della banca d'affari tedesca mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 27,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 28,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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