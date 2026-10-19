Milano 17:35
49.086 -1,55%
Nasdaq 20:05
29.561 +1,28%
Dow Jones 20:06
52.010 +0,01%
Londra 17:35
10.765 -1,08%
Francoforte 17:35
25.320 -1,18%

Francoforte: performance negativa per Deutsche Post

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Deutsche Post
Seduta in ribasso per l'operatore postale tedesco, che mostra un decremento dell'1,99%.
Condividi
```