Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la prima banca tedesca come assets , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Deutsche Bank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della banca d'affari tedesca si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,36 Euro. Prima resistenza a 31,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 31,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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