Invito all'acquisto per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Ottima performance per la compagnia tecnologica americana , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 4,65%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 176,8 USD, con stop loss individuato a quota 161,4 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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