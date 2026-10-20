Londra: giornata depressa per Bunzl

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , in flessione del 2,56% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bunzl . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,66 sterline. Primo supporto visto a 26,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 26,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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