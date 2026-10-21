Milano 13:13
49.342 +0,55%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 13:13
10.739 +0,05%
Francoforte 13:13
25.494 +0,75%

Londra: giornata depressa per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Fresnillo
Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 2,01%.
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