Rialzo in agguato per Bunzl

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Protagonista il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,95%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 29,24 sterline, con stop loss posto a quota 27,76, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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