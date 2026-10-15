Londra: nuovo spunto rialzista per Bunzl

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene , che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Bunzl mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,47%, rispetto a +3,1% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Bunzl rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,67 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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