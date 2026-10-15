Londra: nuovo spunto rialzista per Bunzl
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, che tratta in utile del 2,30% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Bunzl mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,47%, rispetto a +3,1% del principale indice della Borsa di Londra).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bunzl rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,67 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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