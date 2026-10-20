Londra: performance negativa per Computacenter
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, con una flessione del 2,65%.
La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,44 sterline con tetto rappresentato dall'area 49,87. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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