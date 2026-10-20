Londra: rosso per Abrdn
(Teleborsa) - Sottotono la società di investimenti, che passa di mano con un calo del 2,39%.
La tendenza ad una settimana di Abrdn è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Abrdn suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,274 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,326. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,256.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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