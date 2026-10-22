Londra: in calo Abrdn

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di investimenti , che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Abrdn rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Abrdn suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,175 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,219. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,157.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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