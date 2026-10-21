Milano 11:07
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Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 11:08
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Francoforte 11:07
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Londra: calo per Abrdn

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Abrdn
Ribasso per la società di investimenti, che presenta una flessione del 3,40%.
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