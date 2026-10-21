Londra: performance negativa per Abrdn
(Teleborsa) - Pressione sulla società di investimenti, che tratta con una perdita del 3,40%.
L'andamento di Abrdn nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Abrdn mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,247 sterline con area di resistenza individuata a quota 2,299. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,225.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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