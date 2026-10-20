Prudential Financial cede le attività in Brasile e Messico a CNP Assurances per 4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Prudential Financial ha concordato la vendita delle proprie attività in Brasile e Messico al gruppo CNP Assurances, in un’operazione dal valore di 4 miliardi di dollari.



Il perfezionamento dell’accordo è previsto per la seconda metà del 2027, subordinatamente alle autorizzazioni delle autorità di regolamentazione, come indicato in una nota diffusa martedì.



Prudential intende utilizzare i proventi per sostenere le proprie priorità di allocazione del capitale e per investire in opportunità di crescita strategiche nei settori della previdenza, della gestione patrimoniale e di specifici rami di attività legati alla protezione, negli Stati Uniti, in Giappone e in alcuni mercati europei.



La dichiarazione del presidente e ceo Andy Sullivan



"Stiamo continuando a consolidare il nostro slancio e a portare avanti la strategia volta a indirizzare il capitale verso le attività e i mercati in cui ravvisiamo le maggiori opportunità di crescita a lungo termine e di creazione di valore.", ha commentato Sullivan.



E ha aggiunto: "Questa operazione pone le basi per il successo duraturo di Prudential of Brazil e Prudential of Mexico, affidandole a una proprietà impegnata nei confronti dei clienti, dei dipendenti e dei partner distributivi. Restiamo concentrati sull'obiettivo di ridurre la nostra impronta geografica e di costruire una Prudential più semplice e focalizzata".

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