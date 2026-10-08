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OpenAI, rumours: ricavi annualizzati per circa 50 miliardi di dollari, sotto le attese

Inferiori di 20 miliardi rispetto alla precedente indicazione

Finanza, Scienza e tecnologia
OpenAI, rumours: ricavi annualizzati per circa 50 miliardi di dollari, sotto le attese
(Teleborsa) - Il fatturato annualizzato di OpenAI è inferiore di circa 20 miliardi di dollari rispetto a quanto precedentemente indicato.

E' quanto riporta il Financial Times, affermando che la società avrebbe recentemente comunicato agli operatori di aver registrato ricavi vicini ai 50 miliardi di dollari su base annua alla fine di settembre, una cifra ben inferiore ai 70 miliardi di dollari riportati fine mese scorso dal quotidiano economico britannico e da altri media, sulla base di informazioni fornite agli investitori.

(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)
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