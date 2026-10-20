Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,46%)

(Teleborsa) - Scambi positivi per l' indice del settore telecomunicazioni , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni .



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.258,5, in crescita dell'1,46%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Telecommunications è risultato negativo a quota 354, dopo aver avviato la seduta a 358.



Tra i titoli del FTSE MIB , nuovo spunto rialzista per Inwit , che guadagna bene e porta a casa un +2,37%.



Modesto recupero sui valori precedenti per Telecom Italia , che conclude in progresso dello 0,88%.





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