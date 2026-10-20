Si è mosso in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+1,46%)
(Teleborsa) - Scambi positivi per l'indice del settore telecomunicazioni, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.258,5, in crescita dell'1,46%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Telecommunications è risultato negativo a quota 354, dopo aver avviato la seduta a 358.
Tra i titoli del FTSE MIB, nuovo spunto rialzista per Inwit, che guadagna bene e porta a casa un +2,37%.
Modesto recupero sui valori precedenti per Telecom Italia, che conclude in progresso dello 0,88%.
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