Modesto rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,60%)
(Teleborsa) - Senza slancio l'indice del settore telecomunicazioni che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.
Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.259,8, per poi portarsi a quota 12.321,1, in recupero dello 0,60%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications cresce dello 0,81% a 355.
Tra i titoli del FTSE MIB, bene Inwit, con un rialzo del 2,54%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, controllato progresso per Rai Way, che chiude in salita dell'1,07%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta positiva per Tesselis, che avanza bene e porta a casa un +2,12%.
Nuovo spunto rialzista per Softlab, che guadagna bene e porta a casa un +1,95%.
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