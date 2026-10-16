Modesto rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,60%)

(Teleborsa) - Senza slancio l' indice del settore telecomunicazioni che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni .



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 12.259,8, per poi portarsi a quota 12.321,1, in recupero dello 0,60%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l' indice EURO STOXX Telecommunications cresce dello 0,81% a 355.



Tra i titoli del FTSE MIB , bene Inwit , con un rialzo del 2,54%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , controllato progresso per Rai Way , che chiude in salita dell'1,07%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, seduta positiva per Tesselis , che avanza bene e porta a casa un +2,12%.



Nuovo spunto rialzista per Softlab , che guadagna bene e porta a casa un +1,95%.





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