Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Lieve ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in flessione dello 0,38%.

Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.799,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.917,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.759,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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