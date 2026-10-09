Milano 10:35
49.798 +1,01%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
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Londra 10:35
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Francoforte 10:35
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,51%.

Il quadro tecnico del CAC 40 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 7.673,9 con tetto rappresentato dall'area 7.841,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7.618.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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