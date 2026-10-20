Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Risultato negativo per l'indice principale della Borsa di Parigi, con una flessione dell'1,11%.

Lo status tecnico del CAC 40 perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 7.811,6. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 7.940,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 7.755,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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