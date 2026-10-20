Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Risultato negativo per l'indice principale della Borsa di Parigi, con una flessione dell'1,11%.
Lo status tecnico del CAC 40 perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 7.811,6. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 7.940,6. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 7.755,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)