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Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,15%)
Ibex 35 prende il via a 19.064,3 Euro
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21 ottobre 2026 - 09.18
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Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,15%, a quota 19.064,3 in apertura.
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