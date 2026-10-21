Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,06% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 64.752,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,06% alle 08:20
Risultato positivo dell'1,06% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 64.752,41 punti.
Condividi
```