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Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,43% alle 19:30

Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.722,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,43% alle 19:30
L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,43% alle 19:30, tratta a 52.722,83 punti.
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