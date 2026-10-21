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/ Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,43% alle 19:30
Borsa: Lieve rialzo per il Dow Jones, in crescita dello 0,43% alle 19:30
Il Dow Jones continua le contrattazioni a 52.722,83 punti
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21 ottobre 2026 - 19.30
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L'indice del principale listino USA, in progresso dello 0,43% alle 19:30, tratta a 52.722,83 punti.
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