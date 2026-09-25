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Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,32%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 24.507,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,32%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,32%, termina le contrattazioni a 24.507,16 punti.
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