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Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,47%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 23.955,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,47%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,47%, termina le contrattazioni a 23.955,58 punti.
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