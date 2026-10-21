CME Group debole nel pre-market nonostante i conti oltre le attese

(Teleborsa) - CME Group cede circa l'1% nel pre-market di Wall Street nonostante i conti superiori alle aspettative. Nel dettaglio la società ha riportato, nel terzo trimestre, ricavi totali pari a 1,74 miliardi, a fronte di un consensus di 1,71 miliardi, e un utile per azione rettificato di 3,02 dollari, superando i 2,98 stimati dagli analisti.



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026, la società disponeva di 2,4 miliardi di dollari cash (inclusi 225 milioni di dollari depositati presso la Fixed Income Clearing Corporation, che rientrano tra le altre attività correnti) e 3,4 miliardi di dollari di debiti. CME ha restituito quasi 1 miliardo di dollari agli azionisti durante il trimestre, con 465 milioni di dollari in dividendi trimestrali ordinari e 524 milioni di dollari in riacquisti di azioni proprie.



Le parole del management

"Con l'intensificarsi dell'incertezza nel terzo trimestre, i clienti si sono rivolti a CME Group in numero record per gestire il rischio e cogliere le opportunità", ha dichiarato Terry Duffy, presidente e amministratore delegato di CME Group. "Il nostro volume medio giornaliero ha raggiunto i 29,4 milioni di contratti, il valore più alto mai registrato per un terzo trimestre. Con una crescita a doppia cifra dei volumi in tutte e sei le classi di attività, il terzo trimestre è stato il nostro secondo miglior trimestre di sempre in termini di fatturato e utile netto rettificato. Abbiamo lanciato diversi nuovi prodotti innovativi e generato un nuovo record di 100 miliardi di dollari di efficienza media giornaliera del capitale. Abbiamo inoltre compiuto notevoli progressi nella migrazione al cloud, rendendo CME Group l'unica borsa valori a offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra servizi di colocation e servizi gestiti in cloud per ampliare l'accesso ai nostri mercati per gli anni a venire."







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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